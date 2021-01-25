ГИБДД Нижнего Тагила возглавил Александр Зверев

Врио начальника ГИБДД Нижнего Тагила с 25 января назначен подполковник Александр Зверев, возглавлявший с 2017 года отдел охраны общественного порядка МУ МВД «Нижнетагильское», а ранее — городской РЭО ГИБДД. Как сообщает издание TagilCity.ru, исполнявший до этого обязанности руководителя Сергей Бернгардт вновь назначен заместителем начальника.

Напомним, в конце прошлого года в отношении начальника городского отдела ГИБДД Нижнего Тагила Анатолия Чернова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями). По данным АН «Между строк», Чернов был уволен из системы МВД за совершение поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, в 2020 году.