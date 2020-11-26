ГИБДД Нижнего Тагила разыскивает свидетелей ДТП на улице Зари

Днём 21 ноября у дома № 26 по улице Зари произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого неустановленный водитель на неустановленном автомобиле допустил наезд на пешехода. После аварии водитель скрылся с места происшествия. У 48-летнего мужчины-пешехода был диагностирован перелом руки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД был установлен автомобиль Volvo, который в момент дорожно-транспортного происшествия также двигался по нерегулируемому пешеходному переходу.

ГИБДД обращается к очевидцу данного происшествия и другим гражданам, которые могут обладать какой-либо информацией по факту ДТП, с просьбой позвонить по телефону 8 (3435) 47-70-01 или 8 (3435) 97-65-84.