ГИБДД Екатеринбурга попросила водителей не превышать скорость на опустевших из-за карантина дорогах

Госавтоинспекция Екатеринбурга выступила с обращением к водителям, настоятельно рекомендовав им не гонять по улицам города, опустевшим из-за спецмер в связи с пандемией коронавируса, сообщает отделение пропаганды ведомства.

«Настоятельно рекомендуем соблюдать правила дорожного движения и установленный знаками скоростной режим, особенно в районе перекрёстков и пешеходных переходов», — заявили в ГИБДД.

Поводом обратиться с рекомендациями к участникам дорожного движения стали несколько серьёзных аварий, произошедших в первой половине дня: утром на Химмаше Renault Logan вылетел на тротуар и врезался в столб, а около 13:00 в центре Екатеринбурга ВАЗ-2114 на встречной полосе устроил жёсткое столкновение с микроавтобусом Honda Step Wagon. По словам сотрудников ДПС, водитель ВАЗа, молодой человек 1999 года рождения, с различными травмами доставлен в ГКБ № 36, сами машины получили сильные повреждения.

«Он летел, даже не со скоростью потока. Ушёл от столкновения на встречку, боком вылетел на Honda», — рассказала детали ДТП в паблике «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте» Анна Петухова.

В условиях карантина по коронавирусу многие горожане сократили количество своих поездок и улицы города оказались свободны от пробок. Как следствие, скорость движения резко возросла, к чему, видимо, оказались готовы не все водители.