Герман Клименко счёл Россию готовой к отключению от мирового интернета

Россия технически готова к отключению от мирового интернета, хотя процесс не будет безболезненным, заявил советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко в интервью телеканалу НТВ.

«Технически мы готовы к любым действиям сейчас, сбои всегда бывают при переходе с одной технологии на другую. Есть хорошее утверждение, что любая система характеризуется не ошибками и сбоями, а реакцией на ошибки и сбои», — сказал Клименко.

В то же время советник подчеркнул, что не уверен в «безболезненности» отключения от мировой сети.

«Где-нибудь у кого-нибудь что-нибудь отключится. Наверное, выяснится, что кто-то хранил свои данные за рубежом, хотя есть постановление хранить здесь. Кто-то домены свои хостил за рубежом. Поэтому они, наверное, будут испытывать некоторые трудности. Но само по себе аппаратно-программно нет никаких противопоказаний, чтобы мы жили хорошо и нормально, даже если нам объявят такую войну, как крымская изоляция», — пояснил Клименко.

Он напомнил, что уже сейчас работает российский сегмент интернета, который создан по указу президента специально для чиновников.

«Все чиновники, все госучреждения находятся за большим таким "китайским файрволом". То, чем всех нас пугают. Но пока все живы», — отметил Клименко.

Он также подчеркнул, что ещё в 2010 году постановлением правительства РФ было указание перейти на отечественное программное обеспечение в течение пяти лет.

«За пять лет перешло всего одно ведомство — ФССП. Я не хочу употреблять слово саботаж. Но нам показали наглядно, что надо заботиться о своём доме и замки надо на дверь вешать. И должно быть своё. Это правда», — сказал Клименко.

Напомним, впервые Герман Клименко предложил ограничение интернета в России по «китайскому образцу» в январе 2017 года. Он подчеркнул, что, если иностранные мессенджеры и соцсети не будут сотрудничать с правоохранительными органами, «любое уважающее себя государство должно их выкинуть».