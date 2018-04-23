Генсек ООН констатировал начало новой холодной войны

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью шведскому телеканалу SVT признал неэффективность Совета Безопасности и рассказал о начале новой холодной войны, пишет Lenta.ru.

Отвечая на вопрос о законности авиаударов стран Запада по Сирии в ответ на появившуюся информацию о якобы химической атаке в городе Дума, он сказал, что «у нас есть понятные правила для разрешения таких ситуаций, но теперь важно не оглядываться назад».

По словам Гутерриша, «холодная война вернулась», но в сравнении с аналогичным противостоянием XX века генсек ООН отметил существенные отличия.

«Тогда был серьёзный конфликт между США и Советским Союзом. Теперь Вашингтон и Москва не контролируют всех, как это было тогда. Многие страны очень активны в регионе: Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие, нет двух однородных контролируемых блоков, - пояснил он. - Во время холодной войны существуют функции для диалога, контроля и коммуникации, чтобы гарантировать, что, когда возникнет риск конфронтации, события не будут выходить за рамки контроля. Теперь у них больше нет механизмов. Вот почему ситуация была настолько опасной, и я рад, что всё успокоилось», — сказал генсек.

Антониу Гутерриш также назвал «серьёзным» конфликт между Россией и Западом.

«Мы должны сделать всё возможное, чтобы восстановить диалог, чтобы стороны смогли преодолеть напряженность, которая достигла на прошлой неделе своего апогея», — резюмировал он.

Напомним, США, Франция и Великобритания в ночь на 14 апреля нанесли удары по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химическое оружие. Поводом послужило сообщение о его применении в городе Дума войсками президента Башара Асада во время операции по освобождению населенного пункта от боевиков. Официальный Дамаск, а вместе с ним и Москва, считают подобные обвинения провокацией. ОЗХО информацию о химической атаке пока не подтвердила.