Генпрокуратура защитит водителей от незаконно выписанных штрафов

Генеральная прокуратура РФ подготовила предложения для аннулировании ошибочных штрафов для водителей. В ближайшее время ГИБДД смогут отменять постановления о штрафах без обращения автовладельца или протеста прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры.

«Установка камер, как показали проверки, в первую очередь, преследуют цели обогащения, монетизации, а вопросы безопасности отходят на второй план. Выявлены случаи, когда камеры устанавливаются с неотлаженным техническим обеспечением, в результате чего граждане получают незаконные штрафы. А некоторые системы вообще не работают при попустительстве ответственных должностных лиц», – считает генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов.

Сегодня тысячи российских автолюбителей и водителей грузового транспорта продолжают ежедневно получать штрафы за нарушения ПДД, которые они не совершали. Так, в 2021 году автовладельцы Нижнего Тагила жаловались на работу камер фиксации нарушения скоростного режима на Восточном шоссе. По их мнению, датчики работали некорректно, из-за чего фиксируемая скорость на 5–10 км/ч выше реальной, что приводило к штрафу.

Тогда специалисты ЦАФАП ГИБДД Свердловской области по запросу АН «Между строк» провели проверку комплекса автоматической фотовидеофиксации административных правонарушений «Кордон», на который жаловались тагильские автолюбители. Как говорилось в официальном ответе Госавтоинспекции, проверка показала, что прибор работает корректно.