Автоновости

ГИБДД проверила работу камер фиксации нарушения скоростного режима на Восточном шоссе, на которые жаловались автолюбители Нижнего Тагила

17.09.2021 15:28
Аватар пользователя Павел Булатов
ГИБДД проверила работу камер фиксации нарушения скоростного режима на Восточном шоссе, на которые жаловались автолюбители Нижнего Тагила

Специалисты ЦАФАП ГИБДД Свердловской области по запросу АН «Между строк» провели проверку комплекса автоматической фотовидеофиксации административных правонарушений «Кордон», на который жаловались тагильские автолюбители. 

Напомним, с августа 2021 года в соцсетях автовладельцы стали массово жаловаться на некорректную работу камеры в районе дома № 16 на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле. По их мнению, датчики работают некорректно, из-за чего фиксируемая скорость на 5–10 км/ч выше реальной, что приводит к штрафу. Некоторые автомобилисты предположили, что камера «стреляет» в заднюю часть автомобиля, поэтому и фиксируется превышение: водитель начинает прибавлять скорость, думая, что уже находится вне зоны действия камеры.

Как говорится в официальном ответе Госавтоинспекции, проверка показала, что прибор работает корректно.

«По итогам проведённых проверочных мероприятий установлено, что комплекс автоматической фиксации “КОРДОН-М”, расположенный по адресу: Нижний Тагил, Восточное шоссе, в районе дома № 16, на остановке “Сухоложский”, работал в штатном режиме, значения измеренной скорости корректны. Корректность данных подтверждается тестовыми проездами с калибровочным прибором. Исходя из вышесказанного, сбоев в программном или аппаратном обеспечении или каких-либо других неисправностей в работе комплекса, влияющих на измерение скоростного режима транспортных средств, проходящих в зоне контроля комплекса, обнаружено не было», — говорят в ГИБДД.

Copyright
Telegram mstrok.ru