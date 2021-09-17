ГИБДД проверила работу камер фиксации нарушения скоростного режима на Восточном шоссе, на которые жаловались автолюбители Нижнего Тагила

Специалисты ЦАФАП ГИБДД Свердловской области по запросу АН «Между строк» провели проверку комплекса автоматической фотовидеофиксации административных правонарушений «Кордон», на который жаловались тагильские автолюбители.

Напомним, с августа 2021 года в соцсетях автовладельцы стали массово жаловаться на некорректную работу камеры в районе дома № 16 на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле. По их мнению, датчики работают некорректно, из-за чего фиксируемая скорость на 5–10 км/ч выше реальной, что приводит к штрафу. Некоторые автомобилисты предположили, что камера «стреляет» в заднюю часть автомобиля, поэтому и фиксируется превышение: водитель начинает прибавлять скорость, думая, что уже находится вне зоны действия камеры.

Как говорится в официальном ответе Госавтоинспекции, проверка показала, что прибор работает корректно.