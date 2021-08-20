Тагильские автолюбители жалуются на некорректную работу стационарных камер, фиксирующих превышение скорости

Автовладельцы Нижнего Тагила жалуются на работу камер фиксации нарушения скоростного режима на Восточном шоссе. По их мнению, датчики работают некорректно, из-за чего фиксируемая скорость на 5–10 км/ч выше реальной, что приводит к штрафу.

«Мне последних дней 10 приходят штрафы с камер с Восточного шоссе, 16 и 24. В общей сложности пришло больше 15 штрафов! Это при том, что я уже 12 лет езжу по одному и тому же маршруту каждый день. При этом я соблюдаю ПДД. С 28 июля по 10 августа по дороге на работу в обоих местах у меня фиксировалось превышение. В постановлениях указано, что скорость составляла 63–65 км/ч при разрешённой 40 км/ч», — пишет автолюбитель Александр в паблике «Взаимопомощь на дорогах Нижний Тагил».

В комментариях под постом другие автовладельцы также выразили своё недовольство по поводу некорректной работы камер на Восточном шоссе.

«За последние две недели мне пришло уже 6 штрафов с одного участка — Восточное шоссе, 16, это камера у бывшего цементного завода. Превышение скорости якобы на 20–40 км/ч. Весь поток всегда там сбрасывает скорость, все ползём, а “письма счастья” летят и летят. Читаю, что многие люди получили штрафы. Есть опасения, что камеры настроены некорректно. Либо до начала действия знака уже фиксируют, либо диапазон скорости не тот настроен. Ситуация возмущает страшно. Но как представлю, сколько сил и времени надо потратить на оспаривание, неохота связываться», — рассказала АН «Между строк» автолюбительница Ольга.

Некоторые автомобилисты предположили, что камера «стреляет» в заднюю часть автомобиля, поэтому и фиксируется превышение: водитель начинает прибавлять скорость, думая, что уже находится вне зоны действия камер.

АН «Между строк» обратилось за комментариями в УГИБДД по Свердловской области. В Госавтоинспекции попросили сделать официальный запрос.