Генпрокуратура объявила приговор отцу полковника Захарченко до решения суда

Генпрокуратура России до решения суда на своём сайте сообщила, что Виктор Захарченко, отец бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, приговорён к пяти годам колонии за растрату, пишет «Новая газета».

Ведомство опубликовало приговор до того, как Мещанский суд Москвы огласил его. Спустя некоторое время сообщение было удалено. «Новая газета» сохранила скриншоты сообщения ведомства.

Генпрокуратура рассказала о приговоре для Виктора Захарченко до решения суда В пресс-службе Генеральной прокуратуры «Новой газете» заявили, что не располагают информацией об удаленном сообщении и не могут прокомментировать эту ситуацию.https://t.co/kaVAkt4K7v pic.twitter.com/Xq84tyiCdl — Новая Газета (@novaya_gazeta) 29 апреля 2019 г.

Сегодня, 29 апреля, суд признал Виктора Захарченко виновным в растрате средств банка «Московское ипотечное агентство». При этом судья во время оглашения приговора пока не назвал наказание, которое понесёт обвиняемый. Суд также признал виновным в растрате бывшего председателя правления банка Владимира Корьёвкина. По данным Генпрокуратуры, на которые ссылается «Новая газета», Корьёвкин получил шесть лет лишения свободы.

По версии следствия, Виктор Захарченко похитил у банка 4,5 миллиона рублей, Корьёвкин — 1,7 миллиона рублей. Оба подсудимых не признали вину.

Виктор Захарченко был арестован в апреле 2017 года, спустя несколько месяцев после того, как под стражу заключили его сына Дмитрия Захарченко. Дмитрий Захарченко обвиняется в получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании осуществлению правосудия. В декабре 2017 года суд конфисковал имущество полковника Захарченко на девять миллиардов рублей.