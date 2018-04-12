Генпрокуратура недовольна работой Сергея Носова по спасению системы питьевого водоснабжения Нижнего Тагила

Окружная генпрокуратура опубликовала фрагменты служебной переписки заместителя генпрокурора РФ Юрия Пономарёва с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым о загрязнении Черноисточинского водохранилища, которое является источником питьевого водоснабжения Нижнего Тагила. Переписка была начата в марте 2018 года.

В письме за подписью Пономарёва, с которым ознакомился РБК, говорится о выявлении факта самовольного сброса в водоём загрязнённых вод «Водоканалом-НТ». В связи с этим в адрес руководителя предприятия было внесено представление и возбуждено административное дело по ст. 7.6 КоАП РФ. Отмечается также, что надзорное ведомство отрицательно оценивает работу тагильской администрации по решению проблемы загрязнения вод. В вину чиновникам ставится то, что они не включили работы по водоподготовке в действующую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры до 2030 года. По этому нарушению прокуратура внесла представление главе Нижнего Тагила Сергею Носову.

По факту передачи водопроводных сетей частному лицу в Черноисточинске планируется возбудить уголовное дело.

«Материалы по факту неправомерного изъятия из муниципальной собственности и передачи частному лицу водопроводных сетей протяжённостью более 2 км в посёлке Черноисточинск направлены прокуратурой в органы полиции для уголовно-правовой оценки. Кроме того, решается вопрос о признании заключённых сделок недействительными в судебном порядке. Наряду с этим установлено, что в водоохранной зоне Черноисточинского водохранилища без разрешения возведены 259 сооружений, а также ограждение и шлагбаум. В связи с этим надзорным ведомством в суд предъявлено исковое заявление о запрете эксплуатации самовольно занятого участка, его освобождении и демонтаже всех 259 незаконных конструкций. Данный иск находится на рассмотрении», — говорится в сообщении прокуратуры.

Евгений Куйвашев в ответном письме обещает решить проблему водоснабжения во втором по величине городе Свердловской области после привлечения иностранного инвестора и заключения концессионного соглашения с российско-венгерским ООО «Уральская водная компания» (УВК). В рамках него планируется построить две станции подготовки питьевой воды. Вложения УВК составят 12,4 миллиарда рублей без НДС.

В департаменте информполитики Свердловской области ранее сообщали, что УВК до 2026 года построит на Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах две станции водоподготовки мощностью 130 тысяч кубометров в сутки. Объём средств областного и муниципального бюджетов составит 16,4 миллиарда рублей. По проекту контракта распоряжаться имуществом УВК будет 15 лет, не повышая тариф на услуги выше 4% в год. Результатом должно стать поступление в квартиры тагильчан воды, на 100% соответствующей всем нормам и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Несколько дней назад в тагильской администрации создали рабочую группу для подготовки к заключению многомиллиардного концессионного соглашения. Возглавляет группу вице-мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. В составе числятся замглавы администрации по горхозяйству и строительству Вадим Кулик, директор ООО «Водоканал-НТ» Вячеслав Таран, а также пять представителей УВК, в том числе автор проекта Бакош Тамаш. В постановлении администрации отмечается, что создание рабочей группы позволит оперативнее решать вопросы, возникающие в рамках реализации концессионного соглашения.

Напомним, на плачевное состояние экологии в Нижнем Тагиле во время своего послания Федеральному Собранию обратил внимание президент Владимир Путин. В последние годы в Черноисточинском пруду активно развиваются сине-зелёные водоросли, выделяющие токсины, а из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака и ионов аммония гибнет рыба. Эта вода поступает в квартиры жителей Гальянки и Вагонки.