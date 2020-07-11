Генпрокуратура назвала причину гибели группы Дятлова в 1959 году

Генпрокуратура РФ пришла к выводу, что гибель туристической группы под руководством Игоря Дятлова в 1959 году произошла из-за схода лавины.

Как рассказал замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков, из-за снега и плохой видимости туристы не смогли вернуться в свою палатку. Чтобы доказать эту теорию, ведомство провело собственный эксперимент.

«Группа ушла на 50 метров, и они ушли к каменной гряде. Это естественный ограничитель лавины. Они всё сделали правильно. […] Но здесь есть вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров. Они отошли на 50», — цитирует Курьякова РИА Новости.

По версии Генпрокуратуры, туристы стали спускаться дальше, разожгли костёр. Потом пытались вернуться и найти палатку, но замёрзли, поскольку в ту ночь температура была примерно минус 40–45 градусов.

Напомним, прокуратура провела расследование гибели туристов спустя 60 лет по просьбе родственников погибших, интереса СМИ и общества.