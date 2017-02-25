Геннадий Зюганов отказался от участия в президентских выборах

Глава КПРФ Геннадий Зюганов ведёт консультации с представителями администрации президента о выдвижении от партии альтернативного кандидата на выборах главы государства. Об этом «Известиям» рассказали два собеседника, близких к аппарату правительства.

Это же подтвердил источник в компартии. Кандидатом в президенты от КПРФ могут выдвинуть компромиссную фигуру. Сам бессменный лидер коммунистов предпочёл бы не идти на выборы в 2018 году, сохранив свой результат в президентской гонке 2012-го. Тогда он набрал 17% голосов, заняв второе место после Владимира Путина.

Как рассказали «Известиям» два собеседника, близких к АП, и подтвердил источник в КПРФ, Геннадий Зюганов консультируется с внутриполитическим блоком Кремля с целью выдвинуть компромиссную фигуру от партии. По словам источников в партии, лидеру коммунистов было предложено сформировать своего рода шорт-лист из трёх кандидатов, возраст которых не превышал бы 55 лет.

Лидер КПРФ не стал комментировать тему своего выдвижения на предстоящих выборах.

«Сейчас мы собираем информацию от регионов. В мае состоится XVII съезд, накануне съезда идут отчётно-выборные конференции, в ходе которых отделения высказывают также свои предложения по выдвижению кандидата в президенты», – сообщил официальный спикер КПРФ Александр Ющенко.

Отметим, что пока о своём намерении баллотироваться в президенты из лидеров парламентских партий заявил только глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Также кампанию начал оппозиционер, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Известия»