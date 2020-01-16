Генконсул Великобритании Ричард Дьюэлл прогулялся по Нижнему Тагилу и рассказал предпринимателям про возможность обучения за границей и любовь к матчам ФК «Урал»

Генконсул Великобритании Ричард Дьюэлл на этой неделе встретился с тагильскими предпринимателями и учащимися школы иностранных языков iSchool в центре «Мой бизнес». Дипломат рассказал о схожести уральских городов и Бирмингема, где он родился, предоставляемых стипендиях для обучения за границей, любви к футбольным матчам «Урала», а также впечатлениях от прогулки по Нижнему Тагилу. Организатором встречи в рамках проекта English Club выступил центр «Мой бизнес».

«Я приехал в Нижний Тагил в первый раз по приглашению iSchool, — рассказал Ричард Дьюэлл. — Была организована потрясающая экскурсия. Я посмотрел, наверное, основные ваши достопримечательности: Демидовскую дачу, Лисью гору, драматический театр. Прошёлся по городу, также был в музее искусств и посмотрел “Тагильскую Мадонну”. Мне всё очень понравилось, у меня самые благоприятные впечатления от экскурсии и от города. Приехал я в первую очередь, чтобы узнать, какие здесь есть возможности. Есть ли уже связи между Великобританией и Нижним Тагилом, что мы можем сделать для их укрепления. Мы ориентированы на такие секторы, как культура, музыка, спорт, наука, образование. Мы уже обсудили возможности сотрудничества со специалистами управления образования города».

Сегодня тагильские предприниматели имеют все шансы получить степень магистра Великобритании. Успешным кандидатам предоставляется стипендия для обучения по любому предмету и в любом университете. Например, один из жителей Екатеринбурга сейчас изучает за границей информационные технологии. Но для того, чтобы претендовать на такую возможность, нужно прекрасно владеть английским языком.

Ричард Дьюэлл вступил в должность генконсула Великобритании в феврале 2019 года. Его команда из семи человек работает над развитием взаимоотношений между людьми разных государств в числе прочего в УрФО, Пермском крае и Оренбургской области. До перевода в Екатеринбург он работал в Киргизии, Женеве, Таллине, Нью-Йорке и даже на островах Питкэрн. Это заморская территория Великобритании в Тихом океане, которая включает в себя несколько островов — и только один из них обитаем. Для генконсульства Великобритании в Екатеринбурге 2020 год станет особым — оно будет отмечать своё 25-летие. Сам Дьюэлл работает в МИДе уже почти 20 лет.

Общение между тагильчанами и Ричардом Дьюэллом проходило в основном на английском языке. Дипломат рассказал, что родился в Бирмингеме, в детстве, как и многие другие мальчики, любил играть в футбол. Сейчас в Екатеринбурге ему нравится ходить на матчи «Урала». Екатеринбург и Бирмингем, несмотря на разницу в климате, очень похожи, считает Ричард Дьюэлл.

«В прошлом году я привёз на фестиваль Ural Music Night три группы из Великобритании, из Бирмингема», — отметил генконсул.

Участников English Club интересовало, могут ли пройти обучение в Великобритании школьники и по каким программам, чем британский футбол отличается от российского, звучали вопросы о разнице между системами образования и о том, знает ли генконсул о традициях празднования Старого Нового года в России.

После диалога Ричарда Дьюэлла с тагильчанами для всех участников English Club организовали праздник благодаря фольклорному коллективу «Тагильская слобода». Присутствующие смогли посмотреть историю рождения Иисуса, рассказанную в традициях вертепа, искусство кадрили, послушать звучание народных инструментов и плясовых песен, а также небольшой рассказ про традиционные костюмы Урала конца XIX века и рождественские гадания. В конце мероприятия генконсулу подарили большой пряник в виде красивой малахитовой шкатулки с самоцветами. А сам Ричард Дьюэлл пригласил всех желающих посетить генконсульство Великобритании в Екатеринбурге, пообщаться с членами его команды и посмотреть, как они работают.

Руководитель центра «Мой бизнес» Сергей Федореев провёл для Ричарда Дьюэлла экскурсию по открывшемуся в августе 2019 года учреждению. Генконсул признался АН «Между строк», что до этого ещё ни разу не посещал подобные места.

«Это первый коворкинг-центр, который я посетил, — подчеркнул Ричард Дьюэлл. — Лично я считаю, что очень здорово развивать такие центры, потому что экономика как России, так и Великобритании во многом зависит от малого бизнеса, стартапов талантливых людей, которые хотят заниматься бизнесом. Я думаю, что создание таких центров влияет на развитие экономики обеих стран».

Проект English Club, в рамках которого была организована встреча с Ричардом Дьюэллом, был запущен в 2019 году. По словам руководителя центра «Мой бизнес» Сергея Федореева, после открытия учреждения в его адрес поступило множество предложений по организации занятий по деловому английскому языку. English Club помогает тагильским предпринимателям, которые уже имеют базовые знания иностранного языка, научиться свободно им владеть. А тем, кто сейчас легко разговаривает на английском, поддерживать свои знания на прежнем уровне.

«У нас было уже пять мероприятий в рамках English Club. Все они бесплатные. На первом English Club было около 20 предпринимателей, на этой неделе зарегистрировались уже 55. Мы стараемся привлекать на встречи english spiking guys. В декабре, например, приезжал консул по вопросам культуры, образования и СМИ от США. Мы придерживаемся правила English only. На первое мероприятие пришла женщина-переводчик. Она заметила, что у некоторых участников есть трудности с английским, решила помочь, и процесс посыпался, все стали апеллировать к ней. Сейчас мы стараемся избегать такого, предприниматели должны научиться свободно разговаривать на английском без чьей-либо поддержки. Сегодня английский — язык международного общения. Очень многие избегают международной деятельности, потому что сами не могут общаться с зарубежными коллегами. Поэтому будет здорово, если наши бизнесмены научатся свободно говорить на английском», — отметил руководитель представительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в Горнозаводском округе, в том числе в Нижнем Тагиле, Сергей Федореев.

В 2019 году центр «Мой бизнес» и свердловский фонд поддержки предпринимательства стали партнёрами крупнейшей российской онлайн-школы английского языка Skyeng. Для тех, кто регистрируется в этой школе через сайт фонда, предусмотрены постоянно действующие скидки.