Гендиректором «Яндекса» назначили Елену Бунину

HR-директор «Яндекса» Елена Бунина назначена генеральным директором компании, со ссылкой на пресс-службу организации пишет РИА Новости.

В «Яндексе» отметили, что Бунина будет совмещать работу на посту гендиректора и руководителя HR. Ранее сообщалось об уходе операционного директора компании Александра Шульгина и о том, что его место займёт финансовый директор Грег Абовский. Шульгин покинул «Яндекс» в конце ноября, чтобы возглавить Ozon.

Елена Бунина начала работу в «Яндексе» в 2007 году, должность HR-руководителя в компании Бунина занимает с 2011 года. Она доктор физико-математических наук и профессор кафедры высшей алгебры механико-математического факультета МГУ.

В пресс-службе «Яндекса» отметили, что Бунина будет представлять компанию в работе с партнёрами и на официальных мероприятиях, а Абовский на посту операционного директора будет отвечать за текущее развитие бизнеса, финансовые операции и экспериментальное направление. Технологическим направлением компании занимается Михаил Парахин. Руководитель группы компаний «Яндекс» — сооснователь компании Аркадий Волож.