Гендиректором «Титановой долины» назначен Андрей Антипов

Совет директоров акционерного общества «Титановая долина» утвердил кандидатуру врио гендиректора Андрея Антипова на пост генерального директора особой экономической зоны, сообщает пресс-служба корпорации. Контракт с новым генеральным директором особой экономической зоны «Титановая долина» будет заключен сроком на 1 год.

«В зону ответственности Андрея Антипова входил весь финансовый блок и развитие инфраструктуры обеих площадок ОЭЗ. Он занимался сопровождением проектов резидентов на всех стадиях их реализации, руководил исполнением механизма Build-to-suit при возведении производственных комплексов Ural Boeing Manufacturing в Верхней Салде и АО "Уральский завод гражданской авиации" на площадке "Уктус". В статусе временно исполняющего обязанности генерального директора ОЭЗ "Титановая долина" дополнительно отвечал за привлечение резидентов. Начал реализацию проекта реконструкции подстанции "Титан" с целью увеличения мощности для обеспечения нужд компании ООО "Аллегро" (производство по выпуску железнодорожных колёс) на площадке особой экономической зоны в Верхней Салде», — отметили в пресс-службе.

Андрей Антипов родился в 1976 году. Окончил Уральский государственный технический университет по специальности «Электронное машиностроение», продолжил образование в Ленинградском государственном областном университете по специальности «Финансы и кредит». В 2006 году получил степень MBA в Урало-сибирском институте бизнеса.

С 1998 по 2012 год работал в ОАО «Меткомбанк», где прошёл путь от экономиста отдела денежного обращения до первого заместителя председателя правления, отвечал за развитие сети отделений банка и руководил их дальнейшим операционным развитием. С 2012 по 2013 год занимал должность директора по экономике и финансам ОАО ОЭЗ «Титановая долина», а с 2013 года — должность первого заместителя генерального директора. С февраля по август 2020 года был временно исполняющим обязанности генерального директора ОАО ОЭЗ «Титановая долина».

Напомним, экс-гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов покинул пост 4 августа, этому предшествовал скандал с обвинением его в вымогательстве взятки.