«Газпром» озвучил общий долг россиян за газ

Общий долг россиян за газ оценивается в 37,9 миллиарда рублей, сообщается на сайте «Газпром межрегионгаза».

Среди регионов по количеству предприятий, задолжавших за поставки газа, лидирует Подмосковье.

В Московской области долги перед «Газпромом» есть у 118 компаний, сумма задолженности составляет от 10 миллионов до 600 миллионов рублей. В Чечне задолжавших «Газпрому» компаний всего три, однако их задолженность превышает два миллиарда рублей. В Тверской области таких компаний 66, в Пермском крае — 47, Саратовской области — 44, на Кубани — 39, во Владимирской и Оренбургской областях — по 34.

Общий долг россиян за газ в «Газпроме» оценили в 37,9 миллиарда рублей на 1 декабря 2018 года. В начале прошлого года он составлял 30,1 миллиарда рублей.

Напомним, в январе районный суд в Грозном по иску прокуратуры Чечни списал более 9 миллиардов рублей долгов населения республики перед компанией «Газпром межрегионгаз Грозный». В компании оспорили это решение. После этого депутаты в нескольких регионах России обратились в прокуратуру с просьбой заняться списанием долгов населения за газ по примеру Чечни.