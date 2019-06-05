Газовики заплатят 2,4 млн рублей жительнице Нижней Салды за пожар в её квартире

Компания «Газэкс» по решению суда должна заплатить 2,4 миллиона рублей Инге Сушковой, в квартире которой 18 января по вине сотрудников компании произошёл пожар, пишет E1.ru.

Тогда два слесаря предложили ей за деньги заменить газовый кран, но что-то пошло не так и вспыхнул пожар. К счастью, людям удалось спастись.

Представители «Газэкса» сначала пообещали возместить ущерб женщине, но потом заявили, что она договаривалась со слесарями самостоятельно, допуска к таким работам у них нет. Инга в ответ говорила, что представители газовой компании сами предложили ей заменить кран и у неё не было оснований сомневаться в их квалификации.

Прокуратура встала на сторону пострадавшей и подала иск к «Газэксу». Суд его удовлетворил частично.

«Компанию обязали возместить затраты на восстановление имущества, находящегося в квартире, и самой квартиры в размере свыше 2,4 миллиона рублей, расходы на проведение независимой экспертизы в размере 10 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей», — сообщили в прокуратуре.

Решение суда в силу пока не вступило.