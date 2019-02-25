«Газэкс» отказался возмещать ущерб жительнице Салды, чья квартира сгорела по вине газовиков

Компания «Газэкс» отказалась возмещать ущерб жительнице Нижней Салды Инге Сушковой, чья квартира сгорела по вине газовиков, пишет E1.ru. Пожар случился 18 января: сотрудники компании «Газэкс» пришли проверить оборудование, а потом предложили хозяйке заодно и поменять кран, не отключив газ во время работ. Из-за произошедшего хлопка газа пострадали три квартиры.

В письме хозяйке сгоревшей квартиры представители «Газэкса» заявили, что компания не будет компенсировать убытки, поскольку женщина устно договорилась с газовиками о замене крана, а в этом случае с работодателя снимается вся ответственность.

«Факт устной договорённости подтверждается отсутствием зарегистрированной заявки на замену крана», — пояснили в компании.

Там порекомендовали Сушковой в частном порядке подать в суд на сотрудников их предприятия, которые работали нелегально, сама фирма отстранилась от выплат.

При этом непосредственно после происшествия главный инженер группы компаний «Газэкс» Денис Гоглев признавал, что работы проводились их сотрудниками неофициально.

«Проводится техническое расследование. Мы участвуем в оценке ущерба и будем возмещать ущерб всем трём квартирам — той, где это произошло, и соседним», — заявлял он.

Инга Сушкова утверждала, что газовики пришли к ней и сами предложили заменить злополучный кран. Перед этим они заменили оборудование в других квартирах, поэтому женщина поверила им.

«Если мне человек, который пришёл проверять газ, говорит, что надо сделать вот это и вот это, конечно, я скажу: если надо, так давайте будем делать. Ни о какой заявке вообще разговора не шло. Я привыкла людям верить. Проверяли у нас несколько домов, видимо, в связи со взрывами в Магнитогорске и Шахтах», — сказала Сушкова.

В день пожара за проверку оборудования женщина заплатила сотрудникам «Газэкса» 407 рублей. Замена крана тоже была платной, но Сушкова не успела передать деньги, потому что помещение охватил огонь.

В компании «Газэкс» затруднились оперативно прокомментировать сложившуюся ситуацию и попросили направить им официальный запрос.