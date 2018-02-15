Газета «Уральский рабочий» уйдёт в интернет и будет завоёвывать молодёжную аудиторию

Накануне в екатеринбургском Доме журналистов состоялась встреча бывших сотрудников и ветеранов старейшей газеты региона «Уральский рабочий» с новым руководством издания. Встречу приурочили ко дню рождения газеты, которой 14 февраля исполнилось 111 лет.

Директор ГАУСО «Информационно-аналитический центр» Дмитрий Катаржин, который сейчас курирует выпуск газеты, рассказал журналистам старого «Уральского рабочего» о том, как сейчас работает редакция. В штате всего три человека: главный редактор, корреспондент и фотограф. Этими силами удаётся выпускать четырёхполосную газету формата А3, которая выходит в качестве вкладки к «Комсомольской правде».

«Когда я увидел, что сейчас из себя представляет "Уральский рабочий", я испытал недоумение и негодование. Это даже отдалённо не напоминает ту газету, в которой я трудился много лет», — возмутился председатель ветеранской организации сотрудников «Уральского рабочего» Сергей Парфёнов.

«Нашей задачей было запуститься, сделать так, чтобы газета не простаивала, а продолжала выходить в том или ином формате, — пояснил Катаржин. — Мы прекрасно отдаём себе отчёт в том, что текущий вариант газеты с точки зрения содержания и её распространения не предел мечтаний. От этого формата мы точно будем отказываться. Мы хотим сделать социальное издание, которое будет распространяться бесплатно и будет доступно каждому».

В планах у нового руководства — создание контента, который будет интересен молодёжной аудитории в возрасте 25-30 лет. Для этого редакция будет развивать конкурентный сайт и паблик в социальных сетях. Для этих целей с понедельника штат издания пополнится двумя новыми сотрудниками, которые будут работать над электронной версией.

В январе на старом сайте издания был проведён редизайн, во время которого, правда, все материалы из архива потеряли авторство. Дмитрий Катаржин извинился перед представителями прежней редакции и пообещал исправить этот технический сбой. Также он добавил, что теперь на сайте можно будет бесплатно скачать PDF-версию всех номеров. Раньше эта услуга была платной.

Самым волнующим бывший коллектив газеты вопросом стала информационная политика «Уральского рабочего». По мнению ветеранов, в газету нужно вернуть серьёзную журналистику, ведь она всегда славилась острыми материалами, сильной сетью собкоров, которые рассказывали о проблемах в городах. На это новый руководитель издания заметил, что всё упирается в финансирование.

Однако не всё так печально, считает Дмитрий Катаржин. По его словам, в декабре прошлого года в семи городах области был проведён соцопрос, который показал, что у газеты очень узнаваемый бренд. Это, по мнению Катаржина, внушает оптимизм на будущее: с брендом можно работать, продавать потенциальным рекламодателям. В перспективе можно будет говорить об увеличении числа полос до 16.

Напомним, с 2016 года медиахолдинг «Уральский рабочий», принадлежавший Станиславу Чернецкому, сыну сенатора Аркадия Чернецкого, испытывал серьёзные финансовые сложности. Летом 2017 года тираж газеты сократился с 20 тыс. до 1 тыс. экземпляров, она стала выходить еженедельно, а не ежедневно, часть коллектива попала под сокращение. В сентябре у издания сменился учредитель, теперь оно принадлежит департаменту информационной политики губернатора Евгения Куйвашева.