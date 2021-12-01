Гаражная распродажа с мастер-классами и фудкортом пройдёт под Новый год в Нижнем Тагиле 

19 декабря в 12:00 на площадке креативного арт-кластера SAMORO.doc на проспекте Мира, 49/24 состоится вечеринка-ярмарка GARAGE SALE NT (12+). Жители Нижнего Тагила смогут продать ненужные вещи или купить одежду, аксессуары, книги, а ещё послушать музыку и поучаствовать в мастер-классах.

Идея гаражной распродажи возникла у галериста и художника Евгения Комухина ещё в прошлом году, но не нашлось подходящего места. После организации в стенах «Самородка» выставки финского фотографа Маркуса Йокелы Женя договорился с командой кластера о возможности проведения модного и популярного у молодёжи в Европе события.

«Креативный кластер появился, это очень классное место, и хочется, чтобы оно зажило своей жизнью. Творческая прослойка в городе небольшая, хочется объединить интересных людей, познакомить. Есть идея делать такие распродажи ежеквартально», — рассказал Евгений «Афише МС».

Сейчас организаторы объявили приём заявок от участников распродажи. Ими могут стать художники и мастера, создающие керамику, одежду и аксессуары, дизайнеры, магазины — секонд-хенды и горожане, поддерживающие идеи «разумного потребления». Площадка может принять максимум 50 участников, поэтому стоит поторопиться. Заявки принимаются в группе GARAGE SALE NT во «ВКонтакте» или по телефону +7 (912) 260-93-29 (Евгений).

Помимо продажи интересных вещей и предметов, для гостей гаражной распродажи готовят предновогодний маркет, DJ-сеты, бесплатные мастер-классы от барберов и визажистов и беседы с тагильскими художниками и предпринимателями.

Вход на гаражную распродажу бесплатный. Начало в 12:00.