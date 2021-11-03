Фотожурналист из Финляндии представит свой проект в Нижнем Тагиле 

В эту пятницу, 5 ноября, в креативном кластере «Самородок» на проспекте Мира 49/24 в 18:00 откроется выставка «Хельсинки, его люди и ландшафт» (12+). Проект лично представит его автор, фотожурналист из Финляндии Маркус Йокела. Это будет первый визит иностранного художника в Нижний Тагил после начала пандемии, отмечает галерист, куратор экспозиции Евгений Комухин.

Маркус Йокела — известный фотограф из Хельсинки, много лет работал фоторепортёром в местных СМИ. Два года назад Маркус ушёл на пенсию и начал заниматься собственными проектами. В Нижний Тагил он приехал вместе со своей супругой Уллой, которая раньше тоже работала репортёром. В наш город фотограф привёз новый проект о жизни его родного Хельсинки — эти фото видели всего пара друзей Маркса.

«После выхода на пенсию у меня впервые появилось время спокойно прогуляться по родному городу с фотоаппаратом. Я замечал какие-то интересные моменты, обращал внимание на людей. Это проект о моём родном городе, а не о конкретном времени, о коронавирусе и пандемии говорит всего один снимок — девушки в медицинской маске», — рассказал Маркус Йокела «Афише МС».

На выставке тагильчане увидят 34 репортажных снимка с улиц столицы Финляндии, портреты её жителей.

Это не первый визит Маркуса в Россию. До этого он бывал в Москве и Петербурге, и даже совершил путешествие на поезде от Москвы до Владивостока, сделав о нём фоторепортаж для своего журнала.

«Проблем с приездом в Россию не было. У нас с женой есть прививки, мы сдали по прилёту ПЦР-тесты. Раньше я много путешествовал по работе, и мне это нравилось. С началом пандемии путешествовать стало невозможно, и я рад оказаться в Нижнем Тагиле. Здесь будет моя первая выставка в России», — говорит фотограф.

Добавим, что в последний раз тагильчане могли пообщаться с иностранными фотографами почти два года назад. В январе 2020 года, до пандемии в галерее «Угол» Евгений Комухин организовал две выставки — француза Орельена Баттена и фешн-фотографа из Лос-Анджелеса Дорит Тис. Оба визита вызвали интерес у горожан.

«Договорённости с Маркусом о выставке появились ещё полгода назад, но я до конца думал, что всё сорвётся. Мне очень нравится его проект, такая репортажная фотография сейчас в тренде во всём мире. Проект Маркуса интересен тем, что он ловит мгновения, которые не повторятся никогда. В студийной съёмке это невозможно, — говорит Евгений Комухин. — Мне кажется, стоит прийти на выставку, чтобы познакомиться с новым направлением уличной фотографии, и пообщаться с автором. На открытии 5-го числа будет переводчик, и каждый сможет задать свой вопрос Маркусу. Очень важно прийти и поддержать автора, который проделал большой путь в такое сложное время».

Посетить выставку можно до 19 ноября. Вход во все дни и на открытие 5 ноября свободный.