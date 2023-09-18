Футбольный клуб «Уралец-ТС» в Нижнем Тагиле уступил «Оренбургу-2»

Накануне, 17 сентября, в Нижнем Тагиле на стадионе «Уралвагонзавода» футбольный клуб «Уралец-ТС» в рамках десятого тура первенства России в Дивизионе «Б» Второй лиги принимал «Оренбург-2». В первом тайме команды присматривались друг к другу. Счёт в матче на 79-й минуте открыл Иван Гулько, хозяевам отыграться не удалось.

«Эмоции от игры не самые положительные, создаём голевые моменты, подводит нас реализация. Ребята сделали всё, что могли. Много что получилось, хороший был отрезок во втором тайме, когда мы, можно сказать, в большей степени доминировали, больше владели мячом, создавали моменты, но опять не реализовали. Поэтому мы пока разочаровываем наших болельщиков. Пока мы, значит, не заслужили победу, где-то от нас футбольный бог отворачивается. Надо разобраться в причинах и их устранить. Все ребята расстроены и хотят победить. Сейчас нам нужно выйти из этого состояния, оставить весь негатив в раздевалке и готовиться к предстоящему матчу. Я думаю, у нас впереди всё будет хорошо», — прокомментировал итоги игры главный тренер ФК «Уралец-ТС» Игорь Бахтин.

После девяти игр «Уралец-ТС» занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Следующую встречу тагильчане проведут 20 сентября на стадионе «Уралвагонзавода» с командой ФК «Химик-Август» из посёлка Вурнары (Чувашия).