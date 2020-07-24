Футбольный клуб «Урал» не продлил контракт с Павлом Погребняком

Российский нападающий Павел Погребняк покидает футбольный клуб «Урал» — у футболиста истёк контракт с клубом, продлевать соглашение стороны не стали, сообщает пресс-служба оранжево-чёрных.

«Я очень рад, что был частью команды на протяжении двух лет, и очень благодарен вам за вашу поддержку! Я получал удовольствие от игры за "Урал", и у меня останутся только лучшие воспоминания об этом этапе карьеры, о наших победах. Сейчас я покидаю команду, но всегда буду переживать за ребят, с которыми выходил на поле в оранжевой форме! Я оставляю в Екатеринбурге много друзей и надеюсь, что ещё будет повод вернуться в этот город!» — обратился к одноклубникам и болельщикам Погребняк.