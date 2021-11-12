Футболисты сборной России разгромили команду Кипра 

Сборная россии по футболу с разгромным счётом выиграла у сборной Кипра в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Как сообщает РИА Новости, игра, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 6:0. Дублем отметился Александр Ерохи, по одному голу забили Фёдор Смолов, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин и Антон Заболотный.

«Радует крупный счёт, это никак не может сыграть в минус перед игрой с Хорватией. Это могло бы сыграть в минус, если бы следующий матч был с Мальтой. На Хорватию не надо никого настраивать, все понимают силу соперника. Счёт 6:0 только добавляет эмоций. А Хорватия — это отдельная тема», — сказал главный тренер российской команды Валерий Карпин после матча.

Следующая игра с Хорватией за прямой выход на чемпионат мира состоится 14 ноября.

После девяти матчей сборная России лидирует в своей группе с 22 набранными очками.