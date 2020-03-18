Футболист Павел Мамаев заявил о намерении уехать из России

Футболист Павел Мамаев заявил в Instagram своей жены Аланы Мамаевой, что собирается покинуть Россию.

«Мы готовим глобальный переезд в другую страну, всему своё время», — сказал Мамаев.

Он не уточнил, о какой именно стране идёт речь, а также когда может произойти переезд. Футболист также рассказал, что спокойно отреагировал на остановку чемпионата из-за коронавируса. Он отметил, что надеется поправить своё здоровье за это время.

Напомним, в октябре 2018 года полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев, форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий избили в «Кофемании» на Большой Никитской улице в центре Москвы директора департамента Минпромторга России Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина, а также напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Всем спортсменам предъявили обвинения в хулиганстве, побоях и умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, суд приговорил их к лишению свободы. В сентябре 2019 года суд удовлетворил прошение братьев Кокориных и Мамаева об условно-досрочном освобождении.