ФСИН попросила продлить испытательный срок фигуранту «московского дела» Егору Жукову

Московское управление Федеральной службы исполнения наказаний попросило суд продлить испытательный срок бывшему студенту Егору Жукову, который осуждён за призывы к экстремизму, пишет «Интерфакс».

Жуков состоит на учёте в одном из филиалов уголовно-исполнительной инспекции УФСИН Москвы. Там заметили, что он «уклонился от исполнения обязанностей, возложенных на него судом», и не явился в филиал в очередной раз для регистрации. Филиал направил в суд представление о продлении Жукову испытательного срока.

Напомним, Егор Жуков был задержан и арестован 2 августа 2019 года по обвинению в участии в массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы (ч. 2 ст. 212 УК), став фигурантом так называемого «московского дела»; позднее выяснилось, что его приняли за другого человека. После повторного обыска у него дома ему предъявили обвинение в призывах к экстремизму в интернете, а преследование за участие в беспорядках было прекращено.

6 декабря 2019 года Кунцевский суд приговорил Жукова к трём годам лишения свободы условно и запретил ему лично в течение двух лет заниматься администрированием сайта. Найденные у него вещественные доказательства вины — статуэтку с лягушками и флаг — суд постановил уничтожить.

Мосгорсуд оставил приговор прежним, но разрешил вернуть осуждённому лягушек и флаг.

После приговора Жуков устроился на работу на «Эхо Москвы», поскольку главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов за него поручился. Накануне нового учебного года Жуков сообщил, что его не взяли в магистратуру ВШЭ, где он хотел учиться в школе дизайна. По его мнению, его отчислили по политическим причинам; в вузе объяснили, что эту специализацию пришлось расформировать, поскольку не удалось набрать туда нужных преподавателей.

В конце августа на Жукова у его дома напали двое неизвестных, избили и скрылись.