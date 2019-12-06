«Новая Газета» и «Эхо Москвы» взяли Егора Жукова на работу 

«Новая Газета» и «Эхо Москвы» взяли осуждённого по делу о массовых беспорядка студента ВШЭ Егора Жукова на работу, сообщили в соцсетях представители изданий.

В «Новой Газете» Жуков будет работать корреспондентом отдела политики и экономики, а на «Эхе Москвы» — внештатным журналистом и обозревателем. О том, что студента ВШЭ возьмут на работу издания сообщали в своих поручительствах за него.

Напомним, сегодня Егора Жукова признали виновным в экстремизме из-за четырёх видео на YouTube и дали ему три года условно. Согласно приговору суда, ему также запрещено администрировать сайты в течение двух лет, однако требование не распространяется на публикацию его материалов другими ресурсами.