ФСИН обяжет сотрудников извиняться перед заключёнными за издевательства и пытки

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) подготовила поправки в приказ о Кодексе этики и служебного поведения сотрудников, обязывающие сотрудников исправительных учреждений проявлять корректность, уважение, вежливость и внимательность по отношению к заключённым, а также официально приносить извинения, если были совершены противозаконные действия, пишет «Коммерсантъ».

«В настоящее время в законодательстве РФ отсутствует действующая норма, устанавливающая обязанность принесения извинений сотрудниками и федеральными государственными гражданскими служащими уголовно-исполнительной системы (УИС) лицам, пострадавшим от противоправных действий сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих УИС», — говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

Сотрудник системы ФСИН будет приносить извинения добровольно или по решению суда. Отмечается, что обязанность возмещать вред лицам, пострадавшим от противоправных действий сотрудников, уже закреплена в действующем законодательстве.

Напомним, летом 2018 года «Новая газета» и правозащитный фонд «Общественный вердикт» опубликовали видео о пытках в ярославской ИК-1. СКР возбудил в отношении 15 сотрудников ФСИН уголовное дело о превышении должностных полномочий. В конце февраля были также задержаны бывший врио начальника исправительной колонии № 1 УФСИН по Ярославской области Дмитрий Николаев и его заместитель Игит Михайлов.