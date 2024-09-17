ФСБ в Екатеринбурге ликвидировала агента ГУР Украины

ФСБ РФ ликвидировала агента военной разведки Украины, готовившего подрыв автомобиля одного из руководителей оборонного предприятия в Екатеринбурге. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1984 г. р., являвшегося агентом Главного управления разведки Минобороны Украины и членом запрещённой в России украинской националистической террористической организации. Установлено, что по заданию кураторов террорист изготовил самодельное взрывное устройство, предназначавшееся для подрыва автомобиля одного из руководящих сотрудников оборонного предприятия Свердловской области», — сообщили в ЦОС.

При задержании в момент закладки самодельного взрывного устройства в тайник он оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован ответным огнём.

На месте происшествия изъяты пистолет Макарова с патронами, радиоуправляемое СВУ большой мощности, а также использовавшиеся для контактов с кураторами из Главного управления разведки Минобороны Украины и террористической организации средства связи с перепиской, подтверждающей подготовку теракта. При обысках по месту его жительства и в гараже найдены инструкции и компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств.

«Проводятся мероприятия по установлению лиц, оказывавших содействие террористу в осуществлении противоправной деятельности», — отметили в ФСБ.

Отметим, инцидент произошёл 11 сентября неподалёку от гаражного кооператива, расположенного в районе ВИЗ. По данным оперативных служб, около 06:00 местные жители услышали хлопок. На место происшествия прибыли специальные и экстренные службы, место ЧП было оцеплено, движение транспорта в районе улицы Крауля было частично перекрыто. Очевидцы сообщали, что пострадавшего погрузили в реанимобиль, также прилетал вертолёт. Три легковых автомобиля в плёнке погрузили на эвакуатор и вывезли с сопровождением полиции.