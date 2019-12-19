ФСБ объявила о ликвидации открывших стрельбу на Лубянке. Нападение официально признано терактом

Устроивший стрельбу в центре Москвы около здания ФСБ убит, со ссылкой на Федеральную службу безопасности пишет «Интерфакс». Центр общественных связей ФСБ официально объявил, что стрельбу в приёмной открыли три человека, двое были убиты в перестрелке с охраной, один продолжил стрельбу на улице, после чего преступник забаррикадировался в одном из домов на Большой Лубянке и спустя час был убит. В результате стрельбы был убит сотрудник ДПС, дежуривший у здания приёмной.

Также в ЦОС отметили, что спецслужба рассматривает случившееся как теракт.

Ранее сообщалось, что в результате нападения есть пострадавшие: Baza и Mash писали, что нападавших трое, двое из них убиты, третий находится в одном из зданий и продолжает стрельбу. По данным агентства «Москва», погибли два человека — сотрудник ФСО и один из стрелков.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщил, что в результате нападения один силовик погиб, трое получили ранения, один из них находится в тяжёлом состоянии. Собеседник газеты подтвердил, что нападавший убит.

Напомним, стрельба в районе здания ФСБ на Лубянке произошла около 18 часов. СМИ со ссылкой на источники сообщают, что стрельба началась в приёмной спецслужбы. В городе был введён план «Сирена», агентство «Москва» передаёт, что он уже отменён. СК завёл уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.