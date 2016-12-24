ФСБ не нашла следов теракта на борту Ту-154

Федеральная служба безопасности (ФСБ) не выявила признаков террористического акта или диверсии на борту упавшего в Чёрное море российского самолёта. Также в ведомстве уточнили, что Ту-154 не перевозил грузов военного или двойного назначения и пиротехнику.

В качестве основных версий силовиками рассматриваются «попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлёкшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования, а также техническая неисправность самолёта».

Сообщается, что были найдены очевидцы падения лайнера, а также изъята запись видеорегистратора, с которой работают следователи. Что именно запечатлено на записи, в ведомстве не уточняют.

По данным источника РИА Новости, знакомого с ходом операции поисково-спасательных служб, на нескольких погибших пассажирах, чьи тела были обнаружены к настоящему моменту, надеты спасательные жилеты.

Напомним, самолёт Ту-154 российского Минобороны разбился через несколько минут после вылета из Адлера в ночь на 25 декабря. На борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты и руководитель благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

Ранее в числе приоритетных версий крушения назывались ошибка пилотирования и техническая неисправность. Водолазы, как сообщали источники «Интерфакса», нашли предполагаемое место падения лайнера, но «чёрные ящики» пока не обнаружены.

Агентство новостей «Между строк»