Фотографу Дмитрию Лошагину отказали в переводе из колонии в исправительный центр

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал фотографу Дмитрию Лошагину в ходатайстве о замене ему формы наказания с отбывания в колонии строгого режима на работы в исправительном центре.

В октябре Лошагин, осуждённый на 10 лет за убийство своей супруги уроженки Нижнего Тагила Юлии Прокопьевой, подал ходатайство об изменении условий отбывания наказания. Он попросил перевести его из ИК-10 на участок исправительного центра при КП-66 в Старых Решетах.

Как пишет Znak.com, ходатайство поступило в суд 2 октября. В нём Лошагин опирался на статью УК о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. В итоге гособвинение настояло, что оснований для применения пунктов этой статьи к заключённому нет.

Напомним, в 2015 году суд признал Дмитрия Лошагина виновным в убийстве жены. По версии следствия, в 2013 году мужчина задушил супругу, а потом вывез её тело в лес и поджёг. Гламурного фотографа приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Свою вину он до сих пор не признал.