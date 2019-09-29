Осуждённый за убийство жены фотограф Дмитрий Лошагин попросил перевести его из колонии в исправительный центр

Фотограф Дмитрий Лошагин, осуждённый за убийство своей супруги — уроженки Нижнего Тагила Юлии Прокопьевой, подал ходатайство об изменения условий отбывания наказания.

По словам официального представителя ГУФСИН Александра Левченко, Лошагин попросил перевести его из ИК-10 на участок исправительного центра при КП-66 в Старых Решетах. Материалы об этом уже направлены в суд.

«У нас совсем небольшой участок исправительного центра на 40 человек. Туда направляют трудоспособных, которые могут работать. Осуждённые выезжают на различные предприятия, например, на уборку дорог, на уборку урожая», — цитирует Е1.ru Александра Левченко.

Напомним, в 2015 году суд признал Дмитрия Лошагина виновным в убийстве жены. По версии следствия, в 2013 году мужчина задушил супругу, а потом вывез её тело в лес и поджёг. Гламурного фотографа приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Свою вину он до сих пор не признал.