«Фотография — это международный язык коммуникации». Основатель фотоклуба УрФУ Илья Сафаров проведёт бесплатный онлайн-интенсив в рамках бизнес-школы СОФПП  

Многим кажется, что из-за повальной любви к фотографированию этот рынок сейчас очень конкурентен и попасть в него сложно. Такие сомнения зачастую мешают начать тем, кто хотел бы зарабатывать на фотографии. Как перестать снимать в стол и войти в профессию, расскажет основатель фотоклуба УрФУ, обладатель успешных партнёрских кейсов с крупными автобрендами и застройщиками Илья Сафаров. С 30 октября по 2 ноября он проведёт четырёхдневный бесплатный онлайн-интенсив «Основы фотографии» и обучит этому мастерству самозанятых.

В рамках совместного проекта «PRO образование» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) и АН «Между строк», посвящённого интересным событиям и образовательным курсам для предпринимателей и самозанятых, Илья Сафаров поделился с нами секретами мастерства в эксклюзивном интервью.

На онлайн-интенсиве Илья расскажет не только об основных принципах фотографии, но и научит работе в редакторе Adobe Lightroom, даст небольшие практические задания, для выполнения которых достаточно смартфона. Также фотограф обсудит с участниками инструменты продвижения, потому что убёжден, что этот навык стоит наравне с профессионализмом.

— Вы были руководителем фотослужбы, что интересного можете рассказать об этой деятельности?

— Я руководил фотослужбой в УрФУ (Уральском федеральном университете), где собрал команду из 30 фотографов-студентов. В УрФУ как в крупном федеральном вузе, где проходит огромное число мероприятий, за год мы делали более 600 съёмок. На мне были основные задачи шеф-фотографа, на крупных событиях могло одновременно работать по 10 человек. Дело моё живёт, и команда успешно производит разный медиаконтент для университета.

— Почему вы основали свою фотошколу, хотелось делиться знаниями?

— Фотошколу я основал также при УрФУ, она продолжает успешно работать уже без меня. Через неё проходили многие ребята, которые теперь работают в фотослужбе. Да, мне хотелось делиться знаниями, поэтому я придумал этот проект, и моя команда подхватила идею. Работа со студентами — это в первую очередь общение и развитие. Когда ты обучаешь кого-то, в любом случае актуализируешь свои знания. Рано или поздно у многих специалистов возникает потребность делиться своим опытом, я к этому пришёл, и мне это приятно. Я даю полезные навыки студентам. Когда общаешься с молодым поколением, изучаешь новые запросы. Это приносит мне удовольствие.

— Расскажите об опыте работы с автомобильными брендами и застройщиками.

— Работа с автомобильными брендами и застройщиками всегда интересна, потому что это про масштаб. Когда работаешь над такими большими проектами (например, фотографируешь крупное здание), тебе просто приятно с этим соприкасаться. Я работал с «Форум-групп» и «Академическим». С автомобильными брендами тоже приятно работать, я снимал такие бренды, как Toyota и Audi. Обычно рекламные агентства и маркетинговые специалисты компаний зовут тех фотографов, с которыми они уже работали на других проектах. То есть тут твоё имя и твои фотографии работают на тебя, так получилось и у меня. Через позитивные результаты на более ранних проектах начинают приглашать на более крупные. Везде нужен свой подход и креатив, надо уметь видеть красоту во всём.

— Подбираете ли вы референсы (изображения-шаблоны, которые помогают перед работой точнее передать детали и идею. — Прим. ред.) перед съёмкой? Где и чем вдохновляетесь?

— Референсы — это хороший инструмент, естественно, я смотрю, как фотографируют другие, и ищу что-то своё. В интернете много всего, захожу на сайты производителей разных товаров, подсматриваю, как делают другие, вдохновляюсь, это абсолютно нормально. Можно назвать, конечно, Pinterest, социальные сети, и в целом ищу вдохновение в интернете.

— Как относитесь к пресетам (сохранённый набор настроек для обработки фотографии. — Прим. ред.) и пользуетесь ли ими? Есть ли, на ваш взгляд, исключения, когда к ним не стоит прибегать?

— Пресет — это набор готовых настроек под какую-либо конкретную ситуацию. Я ими не пользуюсь, потому что привык обрабатывать сам, так уж повелось. Ничего плохого в них не вижу, чаще всего грамотно подобранные пресеты облегчают и ускоряют процесс. Если они уместны, то почему бы и нет. Мне удобнее быстро самостоятельно «накрутить» все настройки, чтобы было идеально, так что это выбор каждого.

— Удаётся ли вам получать доход от фотографии регулярно?

— Учитывая, что я профессиональный фотограф и это основной мой заработок последние восемь лет, то да. Я регулярно получаю деньги с фотографии. У меня есть съёмки, когда-то больше, когда-то меньше, но всё равно это остаётся моим основным доходом.

— Вы много путешествуете, какие снимки нравится делать больше всего?

— В путешествиях я обычно снимаю в жанре стрит-фотографии, ловлю какие-то уличные сюжеты, стараюсь показывать красоту городов. Последнее время мне очень нравится делать пейзажные снимки, потому что города достаточно однотипные, а вот природа везде интересная и в разных местах по-своему красивая.

— Как сложно войти в профессию и насколько это дорого?

— Войти в профессию фотографа сейчас не так сложно, как может, наверное, показаться, и не так дорого. Во-первых, у каждого есть смартфон с камерой, какие-то задачи по фото вполне выполнимы при помощи телефона. Главное — хотеть и понимать, как это делать красиво и что есть красиво. Это всё можно в себе воспитать. Если говорить о покупке техники, то за небольшие деньги можно приобрести фотоаппарат для работы в самых простых жанрах, рынок б/у техники сейчас огромен. Портретики в парке — это тоже старт, какая-либо предметная съёмка может быть осуществима и самой простой камерой. Надо уметь трезво оценивать свои навыки и очень много вкладываться именно в развитие себя и продвижение. Сейчас, как и в любой профессии, фотографу нужно уметь продвигать себя, уметь продавать. Нужно уметь убеждать заказчика в том, что ты делаешь классно. Качество работ, навыки, будь то 20-летний опыт работы, — это не всегда первостепенно, если вы не можете себя продвинуть.

— Фотография для вас — это?

— Стиль жизни, потому что она определяет твой формат путешествий, взгляд на мир, помогает знакомиться и взаимодействовать с людьми. Фотография приводит меня в разные места, она меня кормит. Это и хобби, и ремесло, поэтому для меня это всеобъемлющая история. Вообще фотография — это международный язык коммуникации. Фотографией я могу выразить то, что не получится сказать словами.

Ссылка на регистрацию для участия в бесплатном онлайн-интенсиве СОФПП: https://sofp.ru/meropriyatiya/intensiv-osnovy-fotografii/