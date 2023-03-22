Фотографии тагильчанки, сделанные в разные времена года в парке Победы на ГГМ, набрали тысячи просмотров и лайков 

Цикл фотографий тагильчанки Марии Лепман о смене времён года на примере городского парка получил тысячи лайков и положительных отзывов в паблике фотографов-любителей во «ВКонтакте» «Мобильная фотография». На момент публикации пост, опубликованный накануне, набрал 240 тысяч просмотров, почти 9 тысяч лайков и 790 репостов.

Подписчики сообщества высоко оценили художественную задумку Марии и красоту берёз.

«Лето, осень, весна и зима — классные времена в Тагиле», — комментирует Никита Весна под фотографиями тагильчанки.

«Человек ради фоток целый год стоял на одном и том же месте, достойно лайка определённо», — шутит в комментариях подписчик с ником Jolly Joy.

«Прекрасная мысль и воплощение», — написал Евгений Николаенков.

Как рассказала тагильчанка АН «Между строк», первое фото было сделано осенью 2021 года в парке Победы на ГГМ. Тогда внимание девушки привлёк яркий окрас жёлтых листьев берёзового парка. В тот момент ей и пришла в голову идея создать серию фотографий в разные времена года. Когда задуманное было реализовано, Мария поделилась снимками в соцсетях.

Фотографии «Времена года» были сделаны на мобильный телефон iPhone 6S. Позже интерес к фотографии способствовал покупке нового телефона с улучшенной камерой.

«Я очень творческий человек и фотографией интересуюсь давно, имею к этому, как мне кажется, талант. Мои работы неоднократно привлекали внимание профессионалов. Сейчас я хочу развиваться в этом направлении», — рассказала АН «Между строк» Мария.

Сейчас в планах у девушки изучать фотоискусство на более высоком уровне и приобрести профессиональный фотоаппарат.