Фотограф-любитель из Нижнего Тагила представил 20 видов Байкала на своей выставке 

В креативном кластере «Самородок» до 11 марта можно посмотреть солнечный проект «Летний Байкал» (6+). Его автор — 63-летний тагильчанин Сергей Григорьев — создал серию снимков во время своего путешествия на озеро Байкал в августе 2021 года.

Как признаётся Сергей Григорьев, он много лет мечтал побывать на самом большом питьевом озере мира. В августе 2021 года тагильчанин купил тур на Байкал, но из-за пандемии поездка не состоялась. Тогда Сергей решил отправиться в путешествие, что называется, «дикарём».

«У меня получилось такое турне — Большие Коты, Листвянка и остров Ольхон. Здесь совсем нет фотошопа, только стандартные настройки: яркость, контрастность чуть-чуть. Например, коряга, но цвет-то какой — изумруд, если ближе подойти!» — рассказал ИА «Все новости» Сергей Григорьев.

Из путешествия фотограф-любитель привёз 60 фото, 20 из них представлены на выставке. Зрители увидят песчаные пляжи, горные хребты, сопки, бесконечную лазурную водную гладь.