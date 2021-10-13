Фотограф из Нижнего Тагила устроил апокалиптическую фотосессию, высмеивающую QR-коды и обязательную вакцинацию от COVID-19

В Нижнем Тагиле 25-летний фотограф Антон Блинчиков провёл фотосессию под названием «Чума XXI века». По его словам, проект высмеивает QR-коды и добровольно-принудительную вакцинацию.

Антон занимается фотографией полгода. Снимает всё, что ему кажется интересным: людей, автомобили, улицы. Недавно он захотел сфотографировать что-то необычное, в голову пришла мысль провести художественную фотосессию, посвящённую коронавирусу.

Тагильчанин признаётся, что ему сложно было выбрать локацию для съёмки. Сначала он хотел провести фотосессию в общественном транспорте, где, по его мнению, социальная дистанция не соблюдается. Но в итоге Антон остановился на цирке — это место показалось ему символичным.

«Я пытался немного высмеять ситуацию, потому что многие меры, которые сейчас принимаются, выглядят как абсурд. Я не говорю, что эти меры бессмысленны, но есть такие, которые друг другу противоречат. Например, в общественном транспорте у нас не соблюдается социальная дистанция и это считается нормой. А на тех же спортивных мероприятиях есть ограничения по количеству людей», — говорит Антон Блинчиков.

Съёмка проходила рано утром в воскресенье, 10 октября. В проведении фотосессии Антону помогали друзья Ангелина Лондарь и Александр Сафронов. Ребята купили шприц, маски, специальный защитный костюм, противогаз, распечатали QR-код. Часть реквизита они нашли в аптеке, часть пришлось докупать на «Авито».

Фотосессия длилась около двух часов. Воплощение своей задумки фотограф оценивает на 4 из 5 баллов.