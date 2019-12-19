«Форменный контактный зоопарк в магазине, а хозяину закон что ли не писан?» Открытие выставки животных в торговом центре Нижнего Тагила обернулось скандалом

Жители Нижнего Тагила жалуются на выставку животных «Джуманджи», которая приехала из Санкт-Петербурга 18 декабря и разместилась в стенах торгового центра «Квадрат». Тагильчан возмутило то, что сейчас законодательно запрещено использовать животных в культурно-развлекательных целях вне специально оборудованных мест, но приезжих гостей это не останавливает.

«Очень жалко животных, прямо в торговом центре живут. И будут жить почти месяц. Дальше наверняка в другие города поедут, в другие торговые центры. Знаю, что с 1 января вступает в силу новый закон, а им всё равно, как будто на них он не распространяется», — говорит возмущённая тагильчанка.

«Форменный контактный зоопарк в магазине, а хозяину закон что ли не писан? Все их бедных тискают, не зря ведь запретили этот ужас», — отмечает посетитель торгового центра.

С 1 января 2020 года зоопарки не смогут размещаться в частом секторе или торговых центрах. Именно из-за этого 1 декабря свои двери закрыл частный зоопарк GreenPool в селе Николо-Павловском. Однако владелец «Джуманджи» Рафаэль Эрматов настаивает, что он привёз не зоопарк, а выставку. Он уверяет, что гости не контактируют ни с одним животным, кроме обезьянки Антона из частной коллекции самого хозяина.

«У кроликов клетка закрыта, а к попугаю люди даже подойти не смогут, он не подпустит. У нас не контактная выставка, не контактный зоопарк, мы просто выставка и всегда ей были. Фотографии с питоном, которые у нас висят на баннере, старые. Сейчас его на руки никто не берёт», — говорит владелец Рафаэль Эрматов.

Однако даже на афише зоовыставки написано о том, что животных можно гладить, кормить и фотографироваться с ними. И на глазах журналиста АН «Между строк» люди гладили попугая, брали в руки морских свинок и даже помещали своих детей в клетку с кроликами.

Сейчас у Рафаэля Эрматова порядка 30 животных. Большинство из них хищники. В клетках еды не было, Рафаэль объяснил, что кормят их мясом по расписанию три раза в день. Однако показать его не смог, потому что ещё не закупил свежее. В основном зоовыставка находится в Санкт-Петербурге и лишь раз в год путешествует по стране. По словам Эрматова, в каждом городе они набирают новый персонал, в том числе и дрессировщика, который следит за животными. Они, по словам Эрматова, к частой смене укротителей уже привыкли.

В природоохранной прокуратуре предполагают, что руководство зверинца пытается избежать ограничений для контактных зоопарков и не потерять прибыль.

«Да, действительно, организация и проведение выставок животных как раз входит в перечень случаев, при которых допускается использование животных в культурно-зрелищных целях в торговых центрах. Но может быть и так, что они под видом выставки устраивают зоопарк, это зависит от того, как там на самом деле. Лучше написать обращение в департамент ветеринарии», — рассказал прокурор Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры Денис Исаков.

Агентство новостей «Между строк» уже направило обращение в департамент ветеринарии Свердловской области с просьбой провести проверку выставки «Джуманджи».