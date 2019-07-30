Forbes: «Яндекс» может перейти под контроль государства через два месяца

Аналитики инвесткомпании «Ренессанс Капитал», комментируя внесённый в Госдуму резонансный законопроект о «значимых» интернет-ресурсах, высказали мнение, что крупнейшая российская интернет-компания «Яндекс» в ближайшее время может стать государственной, пишет Forbes.

«Данный проект закона — это элемент давления на "Яндекс" накануне предстоящих в ближайшие два месяца переговоров. Никто не хочет, чтобы законопроект прошёл, но он представляет собой инструмент, которые заставит компанию согласиться на изменения. В связи с этим переход контроля "Яндекс" в руки государственного акционера выглядит неизбежным», — подчеркнули аналитики.

По предположениям экспертов, в роли государственного акционера «Яндекса» могут выступить «Газпром», Сбербанк, ВТБ и РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций). Глава Сбербанка Герман Греф выступает против перехода «Яндекса» под контроль государства, однако в «Ренессанс Капитале» полагают, что защитить компанию ему не удастся.

Напомним, в июле в Госдуму был внесён законопроект, ограничивающий право иностранцев владеть и управлять «информационно значимыми» для развития российской инфраструктуры интернет-ресурсами. Автор законопроекта — представитель фракции «Единая Россия» Антон Горелкин, отмечает агентство Nation News.

Многочисленные сервисы «Яндекса», действующие в России и других странах, принадлежат головной структуре Yandex N.V., зарегистрированной в Нидерландах. Крупнейшим акционером Yandex N.V. является российский бизнесмен Аркадий Волож, с 2016 года имеющий также гражданство Мальты, — ему принадлежит 10,1 процента акций компании. Но за счёт того, что бумаги холдинга поделены на два типа, он распоряжается 48,4 процента голосов. Остальные акции принадлежат топ-менеджерам, иностранным инвестфондам, а также торгуются на биржах.