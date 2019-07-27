В Госдуме предложили ограничить иностранное участие в «значимых» интернет-компаниях

Член комитета по информполитике, IT и связи Антон Горелкин внёс на рассмотрение в Госдуму проект поправок в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Горелкин предлагает определять значимые ресурсы сети интернет и условия, которым они должны соответствовать. Решать, какой онлайн-сервис является значимым, будет правительственная комиссия, основываясь на рекомендациях Роскомнадзора.

Новый закон напрямую коснётся таких IT-гигантов российского рынка, как «Яндекс» и Mail.Ru Group. На примере платёжной системы «Яндекс.Деньги» Горелкин пояснил, что при возможной приостановке работы системы по решению иностранных владельцев «может наступить коллапс в важных финансовых секторах».

Однако, как пишет Forbes, в правительстве не одобрили инициативу депутата, поскольку она ограничит участие иностранцев в развитии отечественных интернет-ресурсов.

В интервью «Интерфаксу» интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что новый закон будет стимулировать миграцию специалистов, ухудшать конкурентное положение отечественных IT-компаний в мире и приводить к деградации российских информационных сервисов.

«Это повлияет таким образом, что вообще иностранных инвестиций не будет в IT-отрасли России, в принципе, да их и уже нет», — пояснил он

С 2014 года аналогичные ограничения действуют для СМИ. С 1 января 2017 года в капитале учредителя медиа доля иностранного участия не может превышать 20%.