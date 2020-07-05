Forbes: Имидж губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева пострадал из-за пандемии коронавируса

Forbes составил рейтинг «антигероев пандемии» — российских глав регионов, имидж которых пострадал в связи с карантинными мерами, введёнными в связи с угрозой распространения коронавируса. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попал на второе место списка, уступив первенство мэру Москвы Сергею Собянину.

Для составления рейтинга издание использовало исследование агентства по управлению репутацией Sidorin Lab, аналитики которого изучили отношение пользователей соцсетей к ограничительным мерам на этапе постепенного снятия ограничений — с 25 мая по 30 июня. Всего были исследованы 495 034 поста в различных социальных сетях, связанные с карантинными ограничениями, от 269 721 пользователя. Благодаря тому что при анализе учитывались геоданные пользователей, исследователям удалось получить разбивку по отдельным регионам.

Куйвашев упоминался в 8% из 10 526 постов о мерах, предпринимаемых в связи с коронавирусом в Свердловской области. Аналитики связывают это с тем, что глава региона неоднократно продлевал во вверенном ему субъекте карантинные ограничения из-за сложной ситуации с COVID-19. В подавляющем большинстве постов его и других губернаторов ругали — как авторы записей, так и участники обсуждений под ними.