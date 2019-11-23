«Фонтанка» нашла российского наёмника, участвовавшего в жестоком убийстве человека в Сирии

Петербургское издание «Фонтанка» заявило, что установило личность одного из российских наёмников, присутствующего на видеозаписи пыток и убийства человека в Сирии, произошедшего в 2017 году.

Издание считает, что один из присутствующих на казни — 39-летний бывший военный из Брянска по имени Руслан, связанный с ЧВК «Вагнер». Знакомые мужчины опознали его на групповой фотографии, сделанной в день убийства. По данным «Фонтанки», Руслан участвовал в боевых действиях в Чечне, а в 2017 году ездил в командировку в Сирию. Журналистам удалось обнаружить данные загранпаспорта мужчины и сведения, что он летал в Сирию на чартерном рейсе из Ростова.

Сейчас предполагаемый участник казни занимается патриотическим воспитанием молодёжи. В соцсетях можно найти его фотографии в казачьей форме.

Сам мужчина заявил изданию, что никогда не был в Сирии, не состоял в частной военной компании, а в 2017 году не покидал Брянск. Он пообещал в качестве доказательства предоставить фотографию своего загранпаспорта, но не сделал этого.

Напомним, в 2017 году в интернете было опубликовано видео, на котором четыре человека избивают кувалдой пятого. В ноябре 2019 года появились ещё три видеозаписи, на которых видно, что избитый человек лежит на земле, после чего ему отрезают голову ножом, отрубают руки лопатой, вешают тело за ноги, обливают бензином и сжигают. Все эти действия сопровождаются шутками и одобрительными комментариями. После публикации «Новая газета» опознала в одном из наёмников на видео бойца ЧВК «Вагнер» Станислава Д. — бывшего полицейского из Ставрополя.