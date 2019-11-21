Бойцы ЧВК Вагнера могут быть причастны к пыткам и жестокому убийству человека в Сирии

Наёмные бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера могут быть причастны к жестокому убийству мужчины в Сирии, сообщает «Эхо Москвы».

Преступление произошло в 2017 году, однако личность возможного преступника удалось установить спустя два года — когда в соцсети обнаружились дополнительные фото и видеоматериалы с места убийства.

Как пишет «Новая газета», в ноябре 2019 года в сети появились три новых видео, являющихся продолжением ролика 2017 года. На них человек, которого избивали кувалдой, лежит на земле, после чего ему отрезают голову ножом, отрубают руки лопатой, вешают тело за ноги, обливают бензином и сжигают. Все эти действия сопровождаются шутками и одобрительными комментариями.

«На торсе убитого видна надпись "за ВДВ". Участники расправы закрывали лица, но один из них попал в кадр без маски», — отмечает «Эхо Москвы».

С помощью сервиса по поиску людей в соцсетях мужчину без маски опознали как уроженца Ставрополья Станислава Д., который служил в разведке Вагнера с 2016 года.

Наёмники в видео заявляют, что «так будет с каждым игиловцем (организация запрещена на территории РФ)». Предположительно, преступление произошло на месторождении Шаир в провинции Хомс в Сирии.

Арабская пресса писала, что убитого звали Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла. По данным Jesr Press, он уехал из Сирии, когда там началась война, но вернулся в 2017 году. Его мобилизовали в резерв армии главы Сирии Башара Асада, но уроженец Дейр-эз-Зора дезертировал, после чего его поймали.

ЧВК Вагнер — неофициальное вооружённое формирование. По данным СМИ, участвовало в войне в Донбассе и Сирии. В 2017 году была включена в санкционный список США.