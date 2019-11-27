«Фонтанка»: Историк Соколов ранее был осуждён условно за затопление корабля, при котором погиб один человек

Доцент Олег Соколов, который признался в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в 1982 году был осуждён на два года условно в связи с затоплением судна, которым управлял. Тогда погиб один человек, пишет «Фонтанка».

Издание публикует приговор от 1 марта 1982 года, который вынес Сестрорецкий районный народный суд Ленинграда. Согласно этому документу, Олег Соколов был признан виновным в нарушении правил безопасности, сопряжённом с гибелью человека, и приговорён к условному сроку.

На четвёртом курсе исторического факультета ЛГУ имени Жданова Соколов работал учителем школы № 149 Калининского района, а также занимал должность замполита в Петровском военно-историческом подростковом клубе. В 1981 году два судна Петровского клуба вышли из Ленинграда в Приморск для участия в съёмках фильма «Россия молодая». Одно из них — ЛАИ-4050 (шмак) с 12 лицами на борту — возглавлял начальник Петровского клуба Рудольф Пожогин, вторым — фрегатом «Святой Георгий» с 15 людьми на борту — руководил Соколов, не имея судоводительских прав на управление судном подобного класса и опыта вождения в морских условиях. Около 19 часов 5 июля в условиях высокой встречной волны и порывов ветра до 15 метров в секунду «Святой Георгий» не изменил курс и не сбавил ход. Фрегат набрал воды в трюмы, потерял плавучесть и затонул у мыса Песочный в районе Зеленогорска. Погиб учёный Владимир Сорокин, его тело так и не нашли, остальных спас подоспевший корабль Пожогина.

Соколов на суде признал свою вину лишь частично: он утверждал, что, как капитан фрегата, следующего в кильватере за флагманским судном, был обязан выполнять все указания Пожогина. Пожогин и Соколов получили условные сроки: три и два года соответственно. Пожогин рассказал «Фонтанке», что произошло 5 июля 1981 года: фрегат отстал от его корабля, тогда он развернул своё судно, пошёл навстречу и вскоре увидел, что фрегат начал тонуть с сильным дифферентом на нос.

«При затоплении экипаж раскидало по волнам. Соколов подтянул к корме шлюпку, сел в неё один и направился к нам. Перебрался к нам на борт и спрятался в каюте. Мы подошли к ребятам и вытянули их, кроме одного, из воды», — рассказал Пригожин.

Ранее, 13 ноября, адвокат Соколова Александр Почуев заявил, что его подзащитный «фактически несудим, к уголовной ответственности не привлекался».

Напомним, 11 ноября суд арестовал на два месяца профессора Олега Соколова, обвиняемого в убийстве его девушки аспирантки Анастасии Ещенко. По предварительным данным, спустя два дня после убийства Соколов распилил тело Ещенко на несколько частей, от которых решил избавиться. Мужчину задержали в тот момент, когда он пытался выбросить в Мойку пакет с кистями женских рук, однако сам упал в воду.