Фонд святой Екатерины выплатит по 200 тысяч рублей семьям медиков из Нижнего Тагила, погибших в борьбе с COVID-19

Фонд святой Екатерины перечислит по 200 тысяч рублей шести семьям медицинских работников из Свердловской области, погибших в борьбе с пандемией COVID-19. Благотворительные выплаты получат семьи из Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Красноуфимска.

С 2017 года в День святой Екатерины благотворительный фонд вручал ордена и денежные сертификаты людям, совершившим подвиг в обычной жизни. В этом году из-за коронавирусной инфекции было принято решение перенести награждение и оказать поддержку семьям погибших от COVID-19 медиков, которые заразились во время выполнения своего врачебного долга.

«В этом году наши герои — это медики, которые борются с пандемией. К сожалению, есть врачи, которые погибли в этой борьбе», — отметил директор фонда Александр Андреев.

Кроме того, сотрудники фонда подарили 2100 подарочных наборов из разных десертов врачам, работающим в «красной зоне».