Фонд святой Екатерины оплатит реабилитацию тагильчанке Алёне Лапушко, которая повредила позвоночник после падения с балкона

Жительница Нижнего Тагила Алёна Лапушко, которая по неосторожности выпала с балкона летом этого года, отправится на реабилитацию в Екатеринбург в частную поликлинику «Реабилитация доктора Волковой». Лечение оплатит Фонд святой Екатерины.

В клинике тагильчанка пройдёт курс лечебной физкультуры (ЛФК), массажа и другие процедуры. Как рассказала АН «Между строк» подруга девушки Кристина Кальницкая, на реабилитацию Алёна отправится уже завтра. Курс лечения продлится не менее месяца.

Ранее Алёне Лапушко предлагали поехать в пансионат «Тагильский», но тагильчанка отказалась из-за плохих отзывов об учреждении. Теперь друзья девушки просят помощи: завтра в 7:00 Алёну нужно на носилках вынести из дома и донести до автомобиля. Если вы готовы помочь, напишите Ольге Емельяновой.

Напомним, 29-летняя тагильчанка Алёна Лапушко в июле этого года выпала с балкона на четвёртом этаже и сломала позвоночник. После операций её отправили домой, почти два месяца она прикована к кровати.

Двух маленьких детей молодая мама была вынуждена передать в дом малютки, потому что помощников у неё нет, кроме одной знакомой, которая приходит кормить больную. Врачи обещали, что через четыре месяца женщина встанет на ноги, но с каждым днём Алёне становилось хуже.

После публикации АН «Между строк» к ней приехали чиновники, медики и волонтёры. Несколько суток телефон нашей редакции разрывался от звонков неравнодушных горожан. Люди привозили подгузники, лекарства, средства для ухода за лежачим больным. Всё собранное редакция передала Алёне Лапушко.