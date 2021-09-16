Ускорят получение инвалидности, отправят на реабилитацию. После публикации АН «Между строк» к прикованной к постели Алёне Лапушко приехали чиновники, медики и волонтёры

Алёне Лапушко, историю которой только вчера рассказало АН «Между строк», за неполные сутки помогли десятки волонтёров, врачи, сотрудники управления социальных программ мэрии. В день публикации к 29-летней тагильчанке, которая несколько месяцев назад сломала позвоночник и была вынуждена передать маленьких детей в дом малютки, пришла большая комиссия из чиновников, социальных работников и медиков.

«Сейчас сотрудники городской поликлиники № 4 собирают у Алёны все необходимые анализы, чтобы установить инвалидность. После оформления инвалидности ей будет назначена пенсия. В дальнейшем Алёна отправится в пансионат “Тагильский”», — рассказала начальник управления социальных программ и семейной политики горадминистрации Лия Мигунова.

В пансионате «Тагильский» Алёна пройдёт курс лечебной физкультуры (ЛФК), массаж и другие необходимые процедуры. Как рассказала подруга девушки Кристина, врачи Демидовской больницы пообещали еженедельно приезжать к Алёне и менять ей катетер, который ранее никто заменить не мог.

«Вчера врачи городской больницы № 4 взяли у Алёны кровь, мочу, сделали ей кардиограмму. Причём они сами приехали, сами взяли анализы и увезли их. В пятницу они пообещали сказать результаты анализов. Ещё администрация Нижнего Тагила пообещала ускорить процесс получения инвалидности», — сказала подруга Алёны Кристина Кальницкая.

«Сейчас у меня небольшая температура, 37,1, а так чувствую себя нормально. Вчера волонтёры привезли очень много подгузников и лекарств, мне наконец-то поменяли катетер. Спасибо всем за помощь», — поделилась Алёна Лапушко.

Все минувшие сутки телефон редакции МС разрывался от звонков, люди привозили подгузники, лекарства, средства для ухода за лежачим больным. Мы всё передаём Алёне и благодарим наших читателей за неравнодушие.

Напомним, 29-летняя тагильчанка Алёна Лапушко в июле этого года выпала с балкона на четвёртом этаже и сломала позвоночник. После операций её отправили домой, почти два месяца она прикована к кровати. Двух маленьких детей молодая мама была вынуждена передать в дом малютки, потому что помощников у неё нет, кроме одной знакомой, которая приходит кормить больную. Врачи обещали, что через 4 месяца женщина встанет на ноги, но с каждым днём Алёне становилось хуже.