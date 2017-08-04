Фонд однокурсника Медведева подал в суд на Навального

Фонд «Соцгоспроект», которым руководит однокурсник Дмитрия Медведева Илья Елисеев, подал иск к политику Алексею Навальному о защите чести и достоинства, передаёт РАПСИ. Иск подан в Люблинский суд Москвы. Претензии фонда касаются расследования «Он вам не Димон», статьи и фильма, «отдельные части которых относятся к деятельности фонда, но содержат сведения, не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию заявителя».

В частности, претензии «Соцгоспроекта» касаются утверждений фильма, что «олигарх Усманов дал взятку Дмитрию Медведеву, подарив его некоммерческому фонду усадьбу за пять миллиардов рублей»: «Мы прекрасно знаем, что значит такой подарок: это взятка», «Такой подарок от олигарха чиновнику может быть только взяткой».

«Указанные сведения являются заведомо ложными и порочат деловую репутацию фонда, поскольку свидетельствуют о причастности фонда к уголовно наказуемым деяниям», – подчёркивается в иске.

Ранее, в июне 2017 года, «Соцгоспроект» направил Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) и Навальному досудебные претензии из-за расследования «Он вам не Димон».

Напомним, иск в отношении Алексея Навального также подавал олигарх Алишер Усманов, выложив дополнительно во «ВКонтакте» несколько эмоциональных видеообращений к оппозиционеру. Люблинский районный суд Москвы удовлетворил иск миллиардера, в котором он требовал опровергнуть 12 публикаций политика и ФБК. Кроме того, Усманов требовал удалить в течение 10 дней с даты вступления в силу решения суда фильм «Он вам не Димон», который размещён на отдельном сайте, на сайте Навального, в его Facebook, а также на YouTube-канале. Оппозиционер категорически отказался удалять фильм-расследование.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Коммерсантъ»