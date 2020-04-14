Фитнес-клубы Свердловской области попросили поддержки у губернатора Куйвашева

Ключевые фитнес-клубы Свердловской области объединились в ассоциацию и направили властям региона коллективное письмо с предложениями по выходу из сложившейся кризисной ситуации в фитнес-отрасли, написал в Facebook основатель сети фитнес-клубов Powerhouse Gym Антон Гиренко-Коцуба.

«Сегодня мы являемся участниками крайне тяжёлых испытаний для нашей экономики и общества, возникших в результате распространения коронавирусной инфекции (2019-nCov). В соответствии с вашим указом все фитнес-клубы Свердловской области прекратили свою деятельность с 28 марта настоящего года. Мы, как и все, прикладываем максимум усилий по нераспространению вируса и поддерживаем принимаемые вами меры, ожидая скорейшего положительного выхода из самоизоляции. При этом также понимаем, как важно не допустить катастрофического снижения деловой активности в регионе, ведь эта ситуация в том числе влияет и на безработицу, и на наполнение бюджета налогами от бизнеса», — говорится в обращении.

Авторы обращения объявили о формировании на базе 19 ведущих фитнес-брендов области регионального представительства Ассоциации операторов фитнес-индустрии.

«В наших фитнес-клубах трудится более 3 тысяч человек, их посещает более 120 тысяч клиентов. По нашим оценкам, в объединении "АОФИ Урал" представлены игроки, на которых приходится более 70% фитнес-рынка Свердловской области. И мы просто обязаны донести до вас нашу единую позицию с предложениями по скорейшему выходу из кризиса, так как уже сейчас предприятия фитнес-индустрии находятся на грани выживания», — пишет Антон Гиренко-Коцуба.

Прежде всего, авторы обращения просят признать пандемию коронавируса чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, что позволит фитнес-клубам договариваться с арендодателями о снижении аренды (от 30 до 50% от выручки) из-за закрытия и вынужденного простоя. Помимо этого, ассоциация предлагаем провести необходимые консультации с профильными ведомствами на предмет постепенного снятия ограничительных мер при улучшении эпидемиологической обстановки.

«В числе таких мер при будущем постепенном снятии ограничений (самоизоляции) для граждан могут быть: установление максимального единовременного количества занимающихся в одном помещении, исходя из занимаемой площади фитнес-клуба; измерение температуры всех сотрудников и клиентов; санитарная обработка всех поверхностей, используемых посетителями, каждые два часа; обязательное ношение защитных масок сотрудниками и прочее. Для этого мы готовы принять участие в деятельности рабочей группы, которая сможет определить эти условия», — говорится в открытом письме.

Под обращением подписались основатель сети фитнес-клубов Powerhouse Gym Антон Гиренко-Коцуба, учредитель и генеральный директор фитнес-клубов Bright Fit Алексей Романов, владелец сети фитнес-клубов Sport-Tema Виталий Казаков, директор фитнес-клуба «Камелот» Елена Чепикова, директор сети фитнес-клубов «Данс-Холл» Екатерина Жданова, директор фитнес-клуба City Fitness Даниил Камнев, управляющая фитнес-клубом Aversfit Юлия Махова, управляющий фитнес-клубов Extreme fitness athletics, Reforma, Athletica и «Ратиборец» Владимир Николаев и директор фитнес-клуба Gymhall Михаил Яшанькин.

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