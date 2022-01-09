Фишка ледового городка в Нижнем Тагиле превратилась в мем (ВИДЕО)

Накануне жители города заметили на Театральной площади Бабу-ягу, висящую вниз головой на середине ледового городка. В соцсетях очевидцы пишут, что фигура висела в таком положении уже с утра 7 января.

Тагильчане стали придумывать различные остроумные версии произошедшего.

«Бабе-яге больше не наливать», — шутит пользователь Саша.

«Вот в моё время Баба-яга была куда круче. И летала без перебоя. И такого с ней никогда не случалось. Одним словом, рыба гниёт с головы», — уверена Светлана.

«Детский персонаж, а дети её и не видят. Дети в 10:00 и в 14:00 приезжают на представление в театр, а Баба-яга висит неподвижно. С 18:00 до 23:00 она для кого летает? Взрослых развлекает?» — говорит Ольга.

«Это она “бочку” делает или “штопор”. Сразу видно, что бабка — опытная пилотесса», — заявил Павел.

В организации «Уралстрой-НТ», которая занимается обслуживанием конструкции, комментировать казус отказались.

Также 7 января тагильчане заметили, что из ледового городка на Театральной площади пропала фигура летающей Бабы-яги. В подрядной организации рассказали, что колдунью пришлось снять из-за сильных морозов.

Напомним, сконструировал движущуюся Ягу тагильский скульптор Эдуард Пономаренко, 22 декабря она появилась на площади. В 1980-е годы над Театральной площадью Нижнего Тагила уже летала Баба-яга, которая была местной достопримечательностью, и спустя несколько десятилетий её решили вернуть.

Отметим, что это не первый epic fail для мэрии Нижнего Тагила, связанный с ледовым городком. В 2019 году строители сделали фигуры в виде надгробий. В 2020 году ледовый городок оказался самым дорогим в истории города и одним из самых дорогостоящих в стране.